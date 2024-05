Un estudio publicado por la revista 'Neurology' relaciona el consumo de viagra con un menor riesgo de Alzheimer. ¿Significa esto que la viagra ayuda a prevenir esta enfermedad? Boticaria García indica que para llegar a esa conclusión "han estado cinco años siguiendo a un grupo de 270.000 hombres con disfunción eréctil recientemente diagnosticada".

"Al 55% le dieron estos medicamentos y al 45%", explica. "Después de ajustar los factores que podían afectar al resultado comprobaron que los que habían usado estos medicamentos tenían un 18% menos de probabilidades de desarrollar este tipo de demencia", expone. Otra investigación en 2021 ya obtuvo conclusiones similares. En este caso, se examinó una base de datos de siete millones de pacientes y determinó que "el principio activo de viagra se asociaba con una reducción del 69% en la incidencia de alzheimer", añade.

Aunque estos datos son muy prometedores, la farmacéutica indica que "los titulares no cuentan toda la verdad". "Este es un estudio epidemiológico que no está diseñado específicamente para ver la relación causa efecto", argumenta. "Se ve una asociación entre mejor rendimiento cognitivo y tomar viagra, pero esto no demuestra que la toma de viagra modifique o afecte de alguna manera la enfermedad. Para eso habría que hacer un ensayo clínico especial", concluye.