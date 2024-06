La actriz Sofía Vergara es uno de los rostros más populares del cine y la televisión. Su papel de Gloria Pritchett en 'Modern Family' la convirtió en una estrella y, desde entonces, la hemos podido ver en numerosas películas y series como 'Griselda', en Netflix.

La actriz fue invitada a 'El show de Jimmy Kimmel' para hablar, entre otras cosas, sobre la portada que ha protagonizado en la revista 'The Hollywood Reporter' junto a actrices como Naomi Watts o Jennifer Aniston. Pero lo más llamativo de su visita no fue precisamente su presencia en la revista sino su look. Sofía apareció llevando unas zapatillas deportivas.

Nada más sentarse en el sofá pidió perdón al presentador y justificó su elección estilística. "No pasa nada", le dijo el presentador. "A mí sí, no puedo ni mirar hacia abajo", respondía ella apenada. Sofía se ha tenido que someter a una intervención en uno de sus pies. "He tenido una operación bastante seria, duró unas ocho horas", explica la actriz.

Como explicaba al presentador, la sesión de fotos para la portada de la revista fue menos de dos semanas después de la operación y todavía estaba muy dolorida. "Tenía que moverme con un andador", expone. Además, también afectó a su manera de posar ya que, como señala, tenía cara de dolor y, además, tuvieron que ponerle una "cosa" para apoyar el pie mientras posaba.