El vídeo del concierto de Katy Perry frente a las pirámides de Egipto por el que podría haber cobrado 12 millones de dólares

Katy Perry ha dado un concierto espectacular delante de las pirámides de Giza, Egipto, por el que algunos medios señalan que podría haber cobrado hasta 12 millones de dólares.

Katy Perry ha ofrecido un exclusivo concierto frente a las experiencias de Giza, en Egipto, para presentar la nueva imagen del Suez Canal Bank. "Algunos medios apuntan a que podría haber cobrado por este show hasta 12 millones de dólares", explica Tatiana Arús, que, aunque reconoce que le parece "una barbaridad", recuerda que "hemos visto cosas que ya eran una locura".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo, "en un momento del show, la propia Katy Perry se llevó un susto cuando la organización lanzó al escenario unas cintas": "Ella no se lo espera y quizás se exceden un pelín con el lanzamiento".

"Puede acabar pareciendo una momia", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús destaca que "entre los fuegos artificiales y el lanzamientos de cintas, poco más y tiene un susto".

