El vídeo en el que Lady Gaga detiene su concierto por un ataque de estornudos en Australia

En este vídeo, Lady Gaga tiene que parar de tocar el piano por un ataque de estornudos. "No podía parar hasta que uno de sus asistentes le fue a dar agua", cuenta Tatiana Arús.

Hasta 60.000 personas han vibrado al ritmo de Lady Gaga durante su concierto en Australia. Sin embargo, la cantante ha vivido un pequeño percance sobre el escenario mientras interpretaba uno de sus míticos temas.

"Tuvo que detener el concierto por un ataque de estornudos", explica Tatiana Arús, que enseña el momento viral en el vídeo general de esta noticia. En él, la cantante aparece tocando el piano y cantando hasta que, de repente, para y levanta una mano, para, acto seguido, estornudar hacia un lado.

"No puede parar", destaca Tatiana Arús, que enseña la reacción del público: "Pobre mujer, no podía parar hasta que uno de sus asistentes le fue a dar agua y se sonó". El público comenzó a aplaudir a Lady Gaga, para que pasara el mal rato de la mejor forma posible.

Tras ver el vídeo, Angie Cárdenas confiesa que cuando les ha dado un ataque de estornudos en directo en el plató de Aruser@s también lo han pasado "fatal".

