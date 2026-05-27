La Selección de fútbol de Uzbekistán presenta el avión con el que irá al Mundial con un épico vídeo
El equipo asiático es uno de los participantes de esta cita deportiva que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
El próximo 11 de junio dará comienzo el Mundial de fútbol y muchos equipos ya están promocionando su participación. Uzbekistán participará en esa importante cita deportiva y, como cuenta Iñaki Urrutia, "ha hecho un videoclip para celebrarlo".
Pero, a diferencia de España que ha hecho un spot para anunciar qué jugadores están convocados, este país ha decidido utilizar el vídeo para "anunciar que van a ir en avión". En el épico anuncio hay planos del avión oficial. Este está decorado con un lobo, símbolo y mascota del equipo. Además, también incluyen frases de apoyo a la selección uzbeca.
"No lo celebraría tanto hasta que no aterricen y comprueben que no les han perdido ninguna maleta", afirma Maya Pixelskaya, "luego ya cantas". "Qué maravilla, por favor", dice Dani Mateo.
"Normal que lo celebren", añade el presentador, "imagínate si tienen que ir de Uzbekistán a EEUU andado o en autobús".
