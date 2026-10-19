VÍDEO | Un simpatizante de Trump se come la cera de las orejas en un mitin: "Para que luego digan que no apoyan el reciclaje"

Ante esta surrealista imagen, los colaboradores no han podido contener la risa en la mesa de Zapeando. "Podía haber sido peor y haberse rascado el culo", asegura Quique Peinado.

Durante los últimos días se ha hecho viral en Estados Unidos un vídeo de un mitin de Donald Trump. Puede parecer uno mas de los discursos del líder republicano. Sin embargo, lo que se ve justo detrás del magnate ha dado la vuelta al mundo.

Mientras Trump da su discurso, se puede ver a un simpatizante sacándose la cera de las orejas para, posteriormente, llevársela a la boca y comérsela.

Ante esta surrealista imagen, los colaboradores no han podido contener la risa en la mesa de Zapeando. "Para que luego digan que los votantes de Trump no apoyan el reciclaje", ha asegurado irónicamente Dani Mateo.

Por su parte, Quique Peinado afirma que "podría haber sido peor". "Se podía haber rascado el culo", ha comentado.

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