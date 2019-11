Santi Alverú regresa al plató de Zapeando como El Defendor del Espectador para mostrar a los zapeadores la opiniones que los seguidores tienen sobre el programa. Para ello, el zapeador lee la queja que un espectador ha mandado a través del programa.

El hombre critica que los zapeadores no se hayan disfrazado por Halloween como otros años. Pero, ¿por qué no lo hicieron? Dani Mateo desvela lo que ocurrió realmente ese día para que al final no hubiera disfraces. Por otro lado, el presentador promete que por Carnaval si se disfrazarán, una noticia que emociona al resto de zapeadores.

Otros momentos destacados

En otro momento dado, Santi Alverú recuerda en este vídeo de Zapeando los momentos en los que los zapeadores han pronunciado mal el nombre de Greta Thunberg. Tras ello, Dani Mateo 'pregunta' a la propia joven cómo se pronuncia su nombre.

Por último, Santi Alverú sale a la calle para conocer de primera mano cuáles son los presentadores que mejor y peor caen a los españoles. Para ello, el zapeador se camufla para que no le reconozcan. En este vídeo de Zapeando puedes ver el momento.