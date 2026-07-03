Ruinas romanas y un entorno natural envidiable: Marina Comes desvela los secretos de la playa de Bolonia

La creadora de contenido cuenta que esta playa situada en Tarifa, Cádiz, es una de sus favoritas. Como señala, mucha gente que la visita desconoce que muy cercan están las ruinas de la ciudad romana Baelo Claudia.

Con la llegada del verano y el calor lo que más apetece es ir a la playa a refrescarse. Una de las playas más destacadas del sur de nuestro país, en opinión de la creadora de contenido Marina Comes, es Bolonia, situada en Tarifa, Cádiz.

Marina cuenta que esta playa tiene un entorno natura envidiable y, además, destaca la duna de 30 metros de altura y 200 metros de ancho que se puede encontrar en la parte derecha de la playa, mirando al mar. Bolonia, además, está muy cerca del Parque Natural del Estrecho.

"Justo detrás de la playa, mirando al mar, están las ruinas de una ciudad romana llamada Baelo Claudia", añade Comes. Es una ciudad del siglo II a.C que, aparentemente, fue "muy importante a nivel de comunicación con el norte de África".

Comes cuenta que mucha gente visita esa playa, pero desconoce que ahí también se encuentran esas ruinas. Así, en esas ruinas se puede encontrar desde un teatro romano, un foro a restos de tiendas o las termas.

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