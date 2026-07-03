VÍDEO | Alberto Rey alucina después de ver su primera película de los minions: "¿Por qué nadie me había dicho que son lo más?"

A raíz del estreno de 'Minions and Monsters', Alberto Rey ha descubierto a estos simpáticos personajes por primera vez y le ha gustado "mogollón": "Es un homenaje al cine desde sus inicios y he sido muy feliz viéndola", afirma.

Este viernes llega a los cines 'Minions and Monsters', la nueva película protagonizada por los simpáticos personajes amarillos que aparecieron por primera vez hace ya 16 años en 'Gru. Mi villano favorito'.

Esta nueva entrega nos cuenta cómo los minions llegaron a Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo y luego desataron monstruos por el mundo para después salvar el planeta.

Alberto Rey ya la visto y asegura que le ha gustado "mogollón": "Es la primera película de los Minions que he visto en mi vida. ¿Por qué nadie me había dicho que son lo más?", comenta el crítico de cine.

Alberto reconoce que al principio de la cinta "pensaba que el subtitulado de la copia no funcionaba", para luego darse cuenta de que "la gracia es que no se les entiende nada y a la vez se les entiende perfectamente".

Esta nueva entrega de los Minions, apunta, "es un homenaje al cine desde sus inicios y he sido muy feliz viéndola". Además, ha descubierto su niño interior, que "tiene entre tres y cinco años" y le manda un mensaje a su madre: "O me compras ahora mismo todo el merchandising o te avergüenzo delante de toda esta gente".

Todo este entusiasmo el crítico lo traduce en cuatro 'albertitos'. De hecho, los ama tanto que asegura que si hubiera habido un puesto con "cacharritos" de los minions, se habría "arruinado".

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