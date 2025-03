Robert Pattinson vuelve a las pantallas con 'Mickey 17': "El villano os va a recordar a un señor naranja..."

Robert Pattinson estrena su nueva película, 'Mickey 17'. Como expone Cristina Pedroche, el film está dirigido por Bong Joon-ho, el director de la aclamada 'Parásitos'. La película está ambientada en un futuro distópico en el que la tierra está en crisis y se buscan nuevos mundos para habitar. Mickey es enviado a un planeta helado con la particularidad de que si muere será clonado y enviado de nuevo, conservando sus recuerdos.

Alberto Rey todavía no ha podido ver la película pero confiesa que tiene "mucha curiosidad por verla". "La película tiene una campaña promocional muy extraña", afirma, ya que "es como que no ha habido". "De alguna manera, el estreno se adelantaba y no la promocionaban", añade el periodista, explicando que parecía que la estuviera invisibilizando debido a que es muy mala y no quieren que hablemos de ella.

"Están saliendo las primeras críticas y son buenas y, de hecho, en el Festival de Berlín gustó bastante", explica Rey. La premisa del film "es muy divertida" y, además, "habla del presente ya que el villano de la misma os va a recordar a un señor naranja que dirige un país ahora mismo", que está interpretado por Mark Ruffalo.