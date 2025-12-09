Ahora

Salva Reina confiesa por qué siempre lleva confeti en los bolsillos: "Nunca se sabe si va a pasar algo que celebrar"

Durante su paso por 'El Hormiguero', el actor reveló a Pablo Motos una curiosa manía que mantiene desde hace años. Descubre cuál es y la reacción de los zapeadores al conocerla en este vídeo de Zapeando.

Salva Reina visitó el plató de 'El Hormiguero' y dio una entrevista que no dejó indiferente a nadie. El actor y ganador de un Premio Goya confesó que siempre lleva un poco de confeti en los bolsillos por si la situación lo requiere. "Nuca se sabe si va a pasar algo que celebrar", le comentó el humorista a Pablo Motos.

Sin embargo, esta extraña manía le jugó en su día una mala pasada. El actor explica que iba por la Nacional cuando la Guardia Civil le dio el alto y le pidió que sacase todo lo que llevaba en los bolsillos. En ese momento, Salva Reina le dijo a la Benemérita que "eso no iba a ser posible", pero finalmente accedió para evitar un problema y sacó todo el confeti.

"El hombre no sabía donde apuntar con la linterna", comentó entre risas el actor al recordar la reacción del agente al verle sacar el confeti de sus bolsillos.

"Me gusta que si tiene confeti no lo puede sacar normal, lo tiene que sacar con alegría", bromea Nacho García tras ver la entrevista de Salva Reina en El Hormiguero.

