María León conecta con Zapeando para presentar su nueva serie, 'Heridas', que se estrena este jueves en Antena 3 y en la que comparte cartel con Adriana Ugarte y Cosette Silguero. Pero antes de comenzar la entrevista, Dani Mateo le hace una pregunta "obligada": "¿Quieres que te pasemos el teléfono del muchacho que colecciona pelusas de ombligo?".

"La verdad es que no", responde ella, que asegura que se "ha meado" con la noticia. Y, es que, un hombre de Australia se ha vuelto viral por coleccionar las pelusas de su ombligo y lleva así 20 años. Por lo que ya ha conseguido recolectar 22 gramos de pelo. "¿Por qué colecciona eso?", se pregunta la actriz, que no quiere el teléfono porque no sabe si le hará gracia a su madre.

Pero sí le ha surgido una duda a raíz de escuchar esa noticia: "¿A qué huelen esos botes?". Escucha las divertidas y disparatadas respuestas que le dan los zapeadores en el vídeo principal de la noticia.