La reacción de Dani Mateo al ver a Melody cantar 'De pata negra' junto a un periodista: "Hubiera sido peor 'El baile del gorila'"

Melody lo ha vuelto a hacer. La cantante y representante española en Eurovisión ha demostrado una vez más su dominio del spanglish y 'ha confirmado' su amistad con la mismísima Lady Gaga.

Todo ocurrió durante una rueda de prensa del certamen, cuando un reportero le lanzó una curiosa pregunta: "Melody, ¿sabes que los fans españoles dicen que tienes contacto con Lady Gaga? ¿Es verdad?".

Esta vez, Melody no necesitó traducción alguna y respondió sin dudar: "Of course! Everyday: Hello Lady! Lady Gaga y ella: Hello Diva!". Su respuesta provocó las risas de los presentes y dejó fascinada a Isabel Forner, quien comentó: "¡Me encanta! Lo que yo no tengo muy claro es que se entienda lo que se dicen la una a la otra".

Más adelante, la artista se animó a cantar junto al reportero su icónica canción 'De pata negra'. Sin embargo, algunos colaboradores de Zapeando opinaron que quizás no fue la mejor elección de tema para ese momento.

"Ya sabéis que aquí sentimos pasión por la incorrección política no pretendida", bromeó Dani Mateo. Aun así, añadió entre risas: "Hubiera sido peor que le cantase 'El baile del gorila'... tarjeta roja del racismo".