En plena temporada de festivales, los asistentes no se detienen ante nada por llevar sus bebidas favoritas al evento. Un video viral ha captado la atención por mostrar a un grupo de jóvenes utilizando un método bastante innovador para burla las medidas de seguridad: escayolan el brazo de uno de ellos con una botella de alcohol escondida en su interior.

El video muestra a los jóvenes asegurando la botella dentro de la escayola de una forma tan convincente que pasa desaparecida por los controles de seguridad.

Esta astuta táctica ha generado una ola de reacciones, y en Zapeando, Ares Teixidó no pudo contener su sorpresa y ligera indignación. "¿Por qué no se me ha ocurrido a mí? ¿Cómo no lo he visto antes?", bromeó la zapeadora, impresionada por la originalidad del truco.

