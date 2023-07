Fernando Morientes, ganador de la tercera edición de Mask Singer junto a Ana Torroja, conecta con Zapeando para hablar de cómo ha sido su paso por el programa y de qué se siente al ganar el programa: "Nunca pensé que iba a estar cantando debajo de un gorila en la televisión". Y, es que, como él mismo reconoce es "una persona muy tímida": "El programa lo hice por mi familia, porque mi mujer me empujó porque a los niños les iba a hacer mucha ilusión", explica.

Pero también hubo un momento en el que estuvo a punto de abandonar el programa al principio: "Pensé que no podía hacerlo el programa porque me agobiaba mucho debajo de la máscara", confiesa. "No os podéis ni imaginar el calor que hace debajo de la máscara", comenta en esta entrevista. De hecho, Mask Singer le ha hecho darse cuenta de que es "más clautrofóbico de lo que pensaba".

Fue gracias al equipo del programa que pudo continuar porque se les ocurrió la idea de "poner un ventilador dentro de la máscara": "Fue el que me dio la tranquilidad y confianza. Sobre todo me dio aire, que era lo que necesitaba", dice entre risas.