Bienestar emocional
Raquel Perera enseña a aplicar la filosofía japonesa para reducir el estrés y la ansiedad con un sencillo ejercicio, en vídeo
Raquel Perera, la coach emocional de Zapeando, explica en este vídeo algunos principios de la cultura japonesa muy útiles para mejorar nuestro bienestar emocional y cómo aplicarlos en nuestro día a día.
Raquel Perera acaba de volver de Japón y hoy nos habla de su filosofía de vida y de cómo aplicar algunos de sus principios para mejorar nuestro bienestar emocional.
En la cultura japonesa hay elementos que nos ayudan a regular el estrés, como el 'mujo', o aceptación del cambio, pues "entender que nada es permanente reduce mucho la ansiedad porque baja la necesidad de control, suaviza el miedo al futuro y ayuda a atravesar las pérdidas y transiciones", explica la coach emocional de Zapeando en el vídeo sobre estas líneas.
Por otro lado estaría el 'zen', o el 'mindfulness', la presencia consciente en lo cotidiano que reduce la "rumiación mental", así como el 'ma', el valor de la pausa y el silencio que mejora la calma mental.
Sobre esto último, Raquel propone a los zapeadores una práctica en directo, donde ante una situación estresante sugiere "pausar dos minutos".
Lo siguiente es respirar cuatro veces muy despacio, inhalando por la nariz y exhalando un poco más despacio. Después, en silencio, nos decimos en voz baja "ahora estoy a salvo". A continuación, dejamos diez segundos de silencio real y, por último, volvemos a realizar lo que estábamos haciendo, pero mucho más lentos y con mucha más calma.
