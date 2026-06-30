VÍDEO | Víctor Algra desvela los secretos de las vacas: "Son más sofisticadas emocionalmente de lo que pensamos"

Aprovechando que esta semana se celebraba el concurso 'Miss Vaca' en la televisión gallega, Víctor Algra nos cuenta más de estos animales, como tienen "mejores amigas" en el rebaño o que son capaces de reconocer rostros y voces de personas.

Un año más se celebraba 'Miss Vaca', un certamen que ya se ha convertido en todo un clásico en la televisión gallega, que en este caso fue a parar a Paloma, una vaca de raza rubia gallega que pesa 1.000 kilos.

El veterinario Víctor Algra explica que Paloma es una vaca "tranquila, noble y está acostumbrada a disfrutar de una rutina sin sobresaltos". Sin embargo, "en el prado es de las que mandan y lidera a las del resto del rebaño".

'Miss Vaca' se ha convertido en un fenómeno de la televisión gallega, despertando incluso rivalidades entre las provincias desde hace 20 años. Los criterios para elegir a la vaca más guapa es que tiene que pertenecer a una de las seis razas autóctonas. También cuenta el porte de la vaca, su presencia y su carisma.

El premio es de 3.000 euros para el ganadero y una corona de laurel para la vaca. Aunque Víctor no es muy fan de concursos de belleza, en este caso considera que "si ayuda a visibilizar la riqueza de razas autóctonas y la ganadería extensiva, tan invisible y sacrificada, ni tan mal".

Las vacas, "sofisticadas emocionalmente"

El veterinario señala que las vacas "tienen muchas habilidades que nos pueden sorprender", ya que "son más sofisticadas emocionalmente de lo que pensamos". Según explica Víctor, las vacas "sienten empatía y estrés por separación", además de tener "mejores amigas" en el rebaño.

También son capaces de reconocer rostros y voces de personas, tienen una visión de 360 grados, olfato muy desarrollado y son buenas nadadoras. Además duermen muy pocas horas al día, en períodos intermitentes y "se pasan el 35% de su vida rumiando".

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