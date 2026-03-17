Este es el contundente mensaje de una mujer contra Donald Trump: "Estoy hasta... ¡Capullo!"

El Intermedio ha sacado a la calle una estatua a tamaño real del presidente de Estados Unidos para que la gente se desahogue y le digan todo lo que piensan sobre él.

El Gran Wyoming afirma que "nos estamos acostumbrando a las tropelías diarias de Donald Trump, sin que nadie le plante cara seriamente". Por ese motivo, El Intermedio ha decidido volver a abrir su 'Punto de desahogo' para que "los ciudadanos puedan dar rienda suelta al cabreo y la frustración que genera este personaje".

Una chica le dice a Trump que está "hasta las narices de que a un matón le hayan dado un botón nuclear". "Estoy de ti hasta los mismísimo", dice otro señor, "eres un hipócrita y falso que te crees el dueño del mundo mundial".

"Estoy hasta la pepitilla de que la gasolina haya subido a dos euros, por favor, para, me tengo que mover", afirma otra chica. Otra chica afirma que está "hasta el despertador" de tener que despertarse todas las mañanas y ver que Trump "va a por un país distinto".

Un señor expone estar "hasta la gorra" de los embustes y las mentiras del presidente de Estados Unidos. "Estoy hasta las narices, Trump, si tienes que atacar manda a tu hijo a pelear por tu país", se queja una señora.

"Estoy hasta el papo de que por tu culpa no pueda ir en coche", dice una chica. Un hombre señala que está "hasta la coronilla, Trump. Deja a esa gente tranquila, ¿qué te han hecho?".

Un joven le dice al 'presidente de EEUU' que está "hasta la médula" de que se meta en los conflictos internacionales que no le incumben. "Estoy hasta los cataplines", se queja un señor, "eres un asesino, has matado a mucha gente con tu socio Netanyahu, sinvergüenza". "Estoy hasta... ¡capullo!", concluye una mujer.

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