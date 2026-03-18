La divertida respuesta de un hombre cuando Thais Villas le pregunta si el sexo es un deporte: "Cuando viene, un milagro"

Thais Villas conversa con varias personas mayores sobre el deporte. ¿Lo siguen practicando? ¿El sexo se puede considerar ejercicio? ¿Ligan en los gimnasios? Sus divertidas respuestas, en este vídeo.

En una nueva entrega de 'Las edades de Thais', la reportera de 'El Intermedio' conversa con varias personas mayores sobre el deporte. Araceli cuenta que con 38 años se metió a practicar atletismo y, de hecho, en 200 metros quedó subcampeona de España. Después pasó a lanzamiento de martillo: "Cuando hay que abrir alguna botella o algo, me dicen 'toma, Araceli'", comenta.

En el caso de Julián, señala que hizo "un día senderismo" y se sentó en una piedra: "Yo creo que dejé allí la marca porque es que no podía andar", afirma este hombre, que reconoce que el ejercicio le da "pereza".

A Ana le gusta caminar, hacer ejercicio, yoga e ir al campo y "abrazar árboles": "Me fascinan y me dan energía", asegura esta mujer, mientras Manu alucina.

Teresa y Santi andan "entre diez y doce kilómetros". Como son pareja desde hace más de 40 años, Thais les pregunta si el sexo se considera deporte: "Cuando viene, un milagro", le responde Santi.

Pedro considera que el sexo es "esfuerzo", pero no tanto como para llamarlo deporte. No obstante, sostiene que "se practica todo lo que se puede y se suda también como en gimnasia".

Cuando Araceli iba al colegio, la gimnasia se hacía separando a niños y niñas y cuando entraban al patio cantaban el 'cara al sol': "Así pasa, que tenemos un brazo más largo que el otro, porque solo ejercitábamos el que levantábamos", señala con humor.

A los 13 años, a Julián le hicieron pruebas para jugar en el Real Madrid. "Has podido ser una estrella, pero no te ha dado la gana por pereza", reacciona Thais. Santi, sin embargo, asegura que en su cole "no había ni gimnasia" y que el profesor se limitaba a decirle "vete al patio a hacer puñetas".

Teresa recuerda cuando estudiaba en las escuelas de Franco, con "unos bombachos azules" y haciendo "ejercicios de andar de puntillas" y "mantener la cabeza bien alta". Manu era de colegio público y "no había uniforme ni nada de nada". Allí, recuerda, "cada uno iba como podía" y el objetivo era "que no te quitaran nada".

Hoy en día, la juventud practica mucho deporte, porque en los gimnasios también se liga mucho. "Yo creo que soy de las pocas personas que voy al gimnasio a hacer gimnasia", declara en este sentido Manu, que explica que en su caso "intentan ligar conmigo los chicos".

Araceli asegura que en el gimnasio "me han entrado mujeres". Algo que también notó Julián, que a pesar de que solo fue un día al gimnasio porque se hizo "daño en los brazos", pudo ver "que la gente intentaba eso" de ligar. El hombre, al final se anima y le dice a Thais que "voy a practicar el crossfit".

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