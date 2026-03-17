'Margarita Robles' visita a un agobiado 'Albares': "Llevo tantas horas trabajando que como Yolanda Díaz me haga una inspección, me empura"

Cristina Gallego y Raúl Pérez se convierten en Margarita Robles y José Manuel Albares en este vídeo donde intentan gestionar las crisis internacionales de España, desde la guerra en Irán a las palabras de Felipe VI sobre América.

Mientras defiende en el ámbito internacional la postura pacifista de España en la guerra en Irán, José Manuel Albares está pendiente de abordar el tratado histórico sobre Gibraltar. Todo ello mientras prepara una cumbre en Argelia.

'El Intermedio' muestra en el vídeo sobre estas líneas cómo se organiza el 'ministro de Exteriores' que imitado por Raúl Pérez le explica a Ursula von der Leyen que España "no va a mandar tropas a Ormuz ni a ningún sitio" y que aboga por la desescalada hasta el punto de que "vamos a cerrar todos los rocódromos".

Cristina Gallego se convierte en 'Margarita Robles' e irrumpe en su despacho para contarle que la oposición les "está poniendo a parir por no ir a la sesión de control de mañana". "Tenemos que sacar un hueco", afirma la "ministra", que incluso se ofrece a pasar a buscarle con su "tanque oficial".

'Albares' sin embargo, le explica que no da abasto y que lleva tantas horas seguidas trabajando "que como Yolanda Díaz me haga una inspección, me empura".

'Margarita' pregunta cómo van a afrontar las declaraciones de Felipe VI sobre la conquista de América, ante lo que 'Albares' señala que fue él mismo quien le escribió el discurso "mientras negociaba si a los monos de Gibraltar hay que nacionalizarlos españoles".

'Margarita' se pregunta si habría que abrirse a reconocer otros errores y pedir perdón a Tailandia "por Frank de la Jungla" y su "gorra para atrás con 50 años", lo que el 'ministro' considera "delito de lesa humanidad".

La 'ministra de Defensa' le pide ayuda porque aunque "estamos en plan pacifista con el 'no' a la guerra'", tiene "dos camiones de balas que están a punto de caducar". 'Albares', sin embargo, está sobrepasado hasta el punto de que se había olvidado de que se casaba su hijo: "Si te divorcias, la siguiente no me la pierdo", afirma.

Ante esto, 'Margarita Robles' le ve "mala pinta" a su "puerta giratoria": "Vas a acabar en Telefónica, pero no de directivo, sino de teleoperador".

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