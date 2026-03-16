VÍDEO | Alberto Rey opina sobre la ganadora del Oscar a Mejor película: "No ha sido rentable, pero al estudio le ha rentado mogollón"

Alberto Rey analiza todo lo que dio de sí la gala de los Oscar y, en este vídeo, reflexiona sobre el premio a Mejor película para 'Una batalla tras otra', que a pesar de que no era su favorita, cree que ha ganado de forma "incontestable".

La película 'Una batalla tras otra' se convirtió ayer en la gran triunfadora de la 98 edición de los Oscar al alzarse con seis estatuillas, entre ellas la más preciada de Mejor película.

El director Paul Thomas Anderson recogía el galardón a pesar del "mataleón" de su actriz Teyonah Parris. Todo ello, a pesar de que Alberto Rey había apostado por 'Los pecadores'.

"Quizá me subí a un carro que no tenía caballos, pero la emoción me pudo", comenta el crítico de cine de Zapeando, para el que sin embargo es "incontestable" el triunfo de 'Una batalla tras otra'.

Alberto considera que con este premio se corrige el "ridículo" de que Paul Thomas Anderson todavía no tuviera un Oscar. Sobre la película, señala que "no ha sido rentable, pero al estudio le ha rentado mogollón, porque no hacemos otra cosa que hablar de ella".

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