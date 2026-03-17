El Intermedio inicia la campaña #peineTrump: "No sé si pararemos la guerra, pero lo que no pararán serán vuestras caderas"

El presentador anima a la gente a subir vídeos bailando con la canción 'Y.M.C.A.' del grupo Village People, mientras dedican peinetas a Donald Trump. Wyoming recuerda que deben etiquetar al programa y al presidente de EEUU.

El Gran Wyoming ha anunciado que desde El Intermedio quieren lanzar "un gesto de concordia y buena voluntad". Como afirma el presentador, "no hay nada que una más al ser humano que el baile".

Por ese motivo, el programa decide dedicar un baile a Donald Trump y, para ello, han escogido una de las canciones preferidas por el mandatario estadounidense: 'Y.M.C.A.' del grupo Village People.

"Compañeros, digamos adiós a la peineta y demos la bienvenida a la '#peineTrump'", afirma el presentador. Como se puede ver sobre estas líneas, tanto él como Thais Villas e Isma Juárez comienzan a bailar al ritmo de la popular canción y, además, levantando el dedo corazón de ambas manos. A su baile se unen, después, 'Margarita Robles' y 'José Manuel Albares'.

"Españoles, tenemos una misión, invadir las redes de vídeos haciendo la '#peineTrump'", cuenta el presentador. Wyoming recuerda que la gente debe etiquetar en sus vídeos a El Intermedio y también a Donald Trump "para que esta campaña llegue a todo el mundo". "No sé si pararemos la guerra, pero, desde luego, lo que no pararán serán vuestras caderas", concluye.

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