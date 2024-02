Georgina Rodríguez descubre qué lleva en su bolso para la revista 'Vogue' y Valeria Ros sigue su ejemplo y muestra a los espectadores de Zapeando qué lleva en el suyo. ¿Qué es lo que no puede faltar nunca en el bolso de la zapeadora?

"Mi agenda de 'Vogue' 2024, que me la regaló mi abuela, unos cascos con citronela, una piruleta de San Valentín, que todavía no me he comido porque tampoco me comí nada ayer y mis llaves de casa", explica mientras lo vacía, y aclara que, al contrario que la de Jaca, no lleva joyas: "Es lo que hay".

"¿Puede ser que tu abuela te regala lo que regalan con la revista?", observa Dani Mateo, y Miki Nadal apunta que su bolso es de otra revista, pero la de Getxo asegura que es "de una marca buena". Cristina Pedroche comenta que es de Loewe, ante lo que Ros aclara que es "de los que habían quitado en fábrica, me ha salido más barato".