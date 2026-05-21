VÍDEO | Pilar Vidal habla de su 'salseo' con Willy Bárcenas y desvela que Santiago Segura "quiere que sea Torrenta"

Pilar Vidal ha estado en la fiesta de 'Vanitatis', donde pasó un buen rato hablando con Willy Bárcenas, su "fantasía sexual", y hablaron de que para la próxima 'Torrente' "quiero una escena de sexo con él".

Pilar Vidal no se pierde una y esta semana ha estado en la fiesta de 'Vanitatis', a la que asistieron todo tipo de famosos y la periodista desvela todo tipo de salseos.

Allí se encontró con su "fantasía sexual": Willy Bárcenas, al que dice que le haría "todo", pero que le "rompió el corazón".

Sin embargo, una cámara cazó a los dos charlando durante la fiesta. Según Pilar, fue "entre el primer plato y el segundo" y hablaron sobre el rodaje de 'Torrente presidente', en el que ambos participaron, y de que Pilar quiere para la próxima vez "una escena de sexo con él".

"Santiago quiere hacer 'Torrenta' y quiere que yo sea Torrenta, la versión femenina", desvela la periodista, que asegura que cuando Segura lo materialice "puede ser como una factoría de esas de Marvel". Además, ella tendrá potestad para elegir los cameos, desde el propio Bárcenas a Dani Mateo, "porque ahí tendrás que hacer lo que diga el director".

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