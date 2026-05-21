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"Me parece lo máximo"

Pilar Vidal confiesa su fascinación por Miguel Bosé: "Ana Obregón me dijo que en la cama estaba muy bien"

¿Está Miguel Bosé en el 'Top 10' de Pilar Vidal? La periodista desvela en zapeando cómo han sido sus encuentros con el cantante y asegura que "siempre ha sido muy top en todo".

¿Está Miguel Bosé en el 'Top 10' de Pilar Vidal? La periodista desvela en zapeando cómo han sido sus encuentros con el cantante y asegura que "siempre ha sido muy top en todo".

Pilar Vidal acude a su cita semanal con Zapeando y asegura que Miguel Bosé le parece "lo máximo". Explica que en una ocasión le hizo una entrevista y le pareció "un tío super guay": "Me encanta cómo canta, como es, siempre ha sido muy top en todo", afirma.

Además, asegura en el vídeo sobre estas líneas que Ana Obregón le confesó que Bosé "en la cama estaba muy bien".

También cuenta que en otra ocasión le hizo otra entrevista por videollamada y estaba alucinando: "No me salían las preguntas", comenta Pilar, que señala que aunque nunca las lleva apuntadas, en ese caso lo hizo al tratarse de Miguel Bosé.

A pesar de todo, Bosé no se encuentra en el 'Top 10' de Pilar Vidal, en el que Carlos Cuerpo ya no está: "Yo los políticos, desde que los imputan, no quiero", sentencia.

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