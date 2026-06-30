Pilar Vidal desvela cómo ha acabado su 'affaire' con un policía que conoció en las Islas Canarias, en vídeo

La pasada semana la colaboradora contó que había conocido a un guapísimo policía durante su estancia en las Islas Canarias por la visita del papa León XIV. ¿Habrá conseguido que el agente se ponga en contacto con ella?

Pilar Vidal vuelve a Zapeando y, como señala Quique Peinado, tienen con la colaboradora un tema pendiente. "La semana pasada se hizo un llamamiento amoroso, porque, recordemos, tenías una 'affaire' por cerrar con un policía en Canarias", recuerda el zapeador.

"Imposible", desvela la periodista. Vidal aprovecha para dar las gracias a toda la gente que le ha escrito por Instagram para contarle que conocen policías que están en las Islas Canarias para ayudarla. "Creo que él ya lo sabe", expone, "y no quiere salir".

Vidal cuenta que ya tiene dos microenamoramientos nuevos y, además, tiene claro que este verano va a jugar al 'Rasca y Gana de la ONCE' todos los días. "Fiesta que voy... tío que pido", explica. "Si sale bien, guay, que no... next", añade.

Maya Pixelskaya le dice que si quiere puede aprovechar para mandar un mensaje a esos microenamoramientos. Pilar cuenta que, en esta ocasión, no es necesario ya que ya se ha encargado de mandar esos mensajes a ambos.

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