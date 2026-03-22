Ahora

Divertido momento en La Roca

Pilar Vidal revela que Pedro Sánchez sigue a Nuria Roca en redes y hace una petición al presidente: "Si me estás viendo, sígueme"

La periodista ha defendido que "aquí no eres nadie si no te sigue" el líder del Ejecutivo "o te llama al móvil".

Pilar Vidal

Pilar Vidal ha revelado que en una pausa del programa ha mirado a qué personas sigue Pedro Sánchez y "la sexta" que le ha salido en 'seguidos' ha sido Nuria Roca. "Yo te he dicho, Nuria, que sería obligatorio seguir a Pedro Sánchez y tú has dicho que voluntario, y en el descanso he visto que Sánchez sigue a 497 y casualmente la sexta que me sale es Nuria Roca ", ha señalado.

"De la misma manera que me equivoco con los nombres, me equivoco diciendo cosas en general", ha expresado entonces la presentadora de La Roca, a lo que ha añadido: "Yo ahora mismo voy a coger mi móvil, porque yo también sigo a muy poquitos, y voy a seguir a Pedro Sánchez". "Debería ser una obligación", ha bromeado entonces Roca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump amenaza con "atacar y destruir" las centrales eléctricas de Irán si el estrecho de Ormuz no se desbloquea en las próximas horas
  2. Miles de personas entonan el 'No a la guerra' en Madrid y exigen el "fin de la escalada de muerte": "España no se U.S.A"
  3. Illa revela estar convencido de que habrá presupuestos catalanes: "Espero que ERC cumpla su palabra"
  4. Therese no ha terminado: reduce sus efectos pero mantiene en alerta a Canarias por lluvias, viento y riesgo de desprendimientos
  5. Se cumplen dos años de la desaparición de Francisco Pérez Bedmar: "Seguimos pensando que en la desaparición han intervenido terceras personas"
  6. Santiago Segura: "Torrente nació como un franquista ultraderechista cochambroso y ahora te lo puedes encontrar en la política española"