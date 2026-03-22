Pilar Vidal revela que Pedro Sánchez sigue a Nuria Roca en redes y hace una petición al presidente: "Si me estás viendo, sígueme"

La periodista ha defendido que "aquí no eres nadie si no te sigue" el líder del Ejecutivo "o te llama al móvil".

Pilar Vidal ha revelado que en una pausa del programa ha mirado a qué personas sigue Pedro Sánchez y "la sexta" que le ha salido en 'seguidos' ha sido Nuria Roca. "Yo te he dicho, Nuria, que sería obligatorio seguir a Pedro Sánchez y tú has dicho que voluntario, y en el descanso he visto que Sánchez sigue a 497 y casualmente la sexta que me sale es Nuria Roca ", ha señalado.

"De la misma manera que me equivoco con los nombres, me equivoco diciendo cosas en general", ha expresado entonces la presentadora de La Roca, a lo que ha añadido: "Yo ahora mismo voy a coger mi móvil, porque yo también sigo a muy poquitos, y voy a seguir a Pedro Sánchez". "Debería ser una obligación", ha bromeado entonces Roca.

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