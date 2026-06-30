VÍDEO | Will Ferrell se pasa el juego en el anuncio de ropa interior de Kim Kardashian: "Hecho para hombres que aún saben que están en forma"

Will Ferrell es el sorprendente protagonista de la nueva campaña de la marca de ropa interior de Kim Kardashian. En el anuncio podemos verle en calzoncillos y jugando al golf.

Kim Kardashian sigue rompiendo moldes con su marca de ropa interior, que cuenta con un sorprendente protagonista para su última campaña: Will Ferrell.

El actor aparece en el anuncio luciendo cuerpo no normativo y bronceado de granjero mientras juega al golf en calzoncillos. "Su cuerpo dice: 'Retírate'. Sus SKIMS dicen: 'Una ronda más'", reza el spot.

El anuncio cierra con la frase "hecho para hombres que aún saben que están en forma", mientras Ferrell celebra un buen golpe y exhibe un collar de conchas.

"Mi enhorabuena para la que haya tenido la idea de ponerle un collar de conchas para que el calzoncillo no sea lo más feo que lleve", reacciona Iñaki Urrutia en el vídeo sobre estas líneas.

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