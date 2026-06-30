VÍDEO | Así reacciona una abuela al descubrir que su nieta le ha gastado una broma: "La madre que os parió..."

Una abuela ha protagonizado un divertido y viral momento después de que su nieta decida gastarle una broma contándole que la Guardia Civil la ha parado por exceso de velocidad.

Hace unos años se puso de moda gastar bromas a los abuelos y subir el vídeo a redes sociales. Parece que esta moda viral ha vuelto y, como señala Maya Pixelskaya, la abuela que protagonizada el siguiente vídeo "merece el Goya a actriz revelación".

La usuaria de TikTok '@leireramos19', como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, llama a su abuela para decirle que les ha parado la Guardia Civil por exceso de velocidad y han contado a los agentes que estaban yendo a su casa porque se había caído.

"Me ha dicho que van a venir conmigo, les tengo detrás", le cuenta, "así que siéntate en el bordillo del salón o algo". Cuando llega a la casa de su abuela, se la encuentra tirada en el suelo en mitad del pasillo y le dice, haciendo su mejor papel: "Me he caído".

Cuando la señora se da cuenta que ha sido toda una jugarreta de su nieta le dice: "Será posible que sea una broma, la madre que os parió". "Que te quiero", dice su nieta, entre risas. "Las abuelas son las mejores", afirma Quique Peinado.

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