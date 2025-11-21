Pedroche, tras ver el traje de Miss Noruega: "La gente me decía: '¿Es tu vestido de Nochevieja?'"

La colaboradora ha reaccionado al vestido que utilizó la candidata de Noruega en el desfile de trajes regionales del certamen Miss Universo 2025.

El certamen de Miss Universo 2025 ha dado mucho que hablar y los colaboradores de Zapeando no han desperdiciado la oportunidad de analizar los trajes utilizados por las candidatas. En concreto, se han centrado en el de Miss Noruega, Leonora Lysglimt-Rødland, quien ha rendido homenaje a su país vistiéndose de salmón. Curiosamente, la colaboradora Cristina Pedroche no ha querido posicionarse. "No quiero hablar porque hay mucha gente que me lo mandó y me decía: '¿Es tu vestido de Nochevieja?'", ha expresado.

Por su parte, el cómico David García ha expresado que tomará este 'look' de idea si tiene una "cita con un cocinero de sushi". "Solo puedo decirle que, 'gracias'. Pudo elegir cualquier cosa típica de Noruega como un fiordo o una aurora boreal, pero no, eligió la risa", ha expresado, al tiempo que ha añadido que con ese vestido el certamen de Miss Universo parecía Mask Singer.

Estas declaraciones se han producido después de que el certamen viviese uno de los momentos más esperados: el desfile de trajes regionales. En él cada candidata se enfunda un traje con motivos que recuerdan a su país.

