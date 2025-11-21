"Era una nube de caca": un retrete portátil cae desde lo alto del Puente del Centenario en Sevilla, en vídeo

Los colaboradores de Zapeando comentan uno de los vídeos virales del momento. El protagonista: un retrete portátil que cayó en pleno Puente del Centenario en Sevilla. Por fortuna, no ha habido heridos.

Como cada día, los colaboradores de Zapeando han comentado algunos de los vídeos virales del momento y éste es un tanto peculiar, con razón ha dado la vuelta a Internet.

Cristina Pedroche ha dado paso a uno de los vídeos más vistos en redes: un retrete portátil caía al vacío en pleno Puente del Centenario en Sevilla, donde cientos de coches pasan cada día. Por fortuna, no ha habido heridos.

Unos conductores grabaron el momento, asombrados por lo que estaba pasando: "Mira quillo to' la mierda... ", gritaban, mientras los operarios controlaban el tráfico y el momento surrealista que se vivió en uno de los epicentros de la capital hispalense.

Los colaboradores de Zapeando no daban crédito a lo que estaban viendo: "Sí, todo eso que parecía una nube de caca, era una nube de caca", decía entre risas Nacho García. En el vídeo podemos ver al completo sus reacciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.