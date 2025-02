La pediatra Lucía Galán explica para qué sirven los mocos: "Son un mecanismo de defensa del organismo"

Lucía Galán, pediatra, vuelve al plató de Zapeando para hablar de la salud de los más pequeños de la casa. En esta ocasión, la colaboradora explica para qué sirven los temidos mocos, que en esta época del año vuelven loco a más de un padre o madre.

"Los mocos son un mecanismo de defensa de nuestro organismo", asegura Lucía Galán. "Cuando un virus entra en contacto con nuestra vía respiratoria, se produce una inflamación que genera moco", añade la pediatra.

Es decir, los mocos consiguen atrapar los virus y "ayudan a que salgan" de una forma más natural. Asimismo, asegura que los niños "pillan los mocos en septiembre y no los sueltan hasta mayo".

"Pasan la mayor parte del invierno con moco", señala Lucía Galán. No obstante, deja claro que "no hay motivo de alarma", pues tenerlos no es síntoma de que estén enfermos. Descubre más información sobre el tema en el vídeo de Zapeando.