Necko Vidal cuenta, en vídeo, cómo vivió el concierto de Shakira en Madrid: "Después de 30 años sigue siendo la misma"

El músico ha analizado, musicalmente, a la artista colombiana que la pasada semana comenzó su residencia en Madrid. Como indica el violinista, la cantante, a pesar de haber cambiado mucho a nivel musical, sigue siendo reconocible.

El pasado 18 de septiembre Shakira arrancaba su gira en Madrid celebrando el primero de los 12 conciertos que van a tener lugar en la capital. Necko Vidal visita Zapeando para hablar sobre la gira. Además, desvela que ya ha podido disfrutar de ese primer directo de la colombiana.

Shakira tiene una carrera muy amplia lo que hace complicado poder establecer el listado de canciones que va a cantar en el concierto. "Shakira tiene canciones que pertenecen a momentos completamente diferentes de nuestras vidas", señala Vidal, "es un mar de canciones, y esto, musicalmente, me parece interesantísimo". "Construir un setlist no consiste en coger tus 20 o 30 temazos más famosos y ponerlos uno detrás de otros", añade.

Uno de los momentos más destacados del concierto es, precisamente, el inicio de este cuando la cantante aparece recorriendo un largo pasillo hasta llegar al escenario. Y no lo hace sola, ya que se la ha podido ver con famosos e influencers llevando capas plateadas. Esta acción ya se ha bautizado como 'Camina con la loba'. Necko considera esto "una estrategia de marketing super buena".

Vidal hace un balance muy positivo del concierto. "Shakira, después de 30 años, sigue siendo la misma Shakira y todas sus versiones", expone, algo que considera "impresionante" ya que la artista, a lo largo de su carrera, ha cambiado muchísimo, pero sigue siendo muy reconocible.

Necko, además, indica que una de las cosas más interesantes de Shakira es su personalidad musical, "porque tiene una voz que reconoces y una manera muy concreta de frasear, de escribir y de interpretar". Vidal también destaca la parte creativa detrás de la música de la cantante, que, como señala, tiene mucho peso "y ayuda a entender cómo puede cambiar tanto de sonido y, aun así, seguir teniendo una identidad tan reconocible".

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