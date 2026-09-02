VÍDEO | Necko Vidal explica el éxito de 'Partiendo la pana' de Estopa: "No necesitaban parecerse a nadie"

El dúo de Cornellà lanzaba este tema en 2001. La canción formaba parte de su segundo disco, 'Destrangis' y consigue, como señala el músico, "estar por encima de cualquier moda".

Una de las canciones más populares del grupo Estopa cumple 25 años. Es 'Partiendo la pana', una canción que, como señala Isabel Forner, cuando lo escuchas "estás en 2001 esperando a que te devuelvan ese cd grabado que acababas de poner". ¿Por qué funciona tanto esta canción? Para responder a esa pregunta Zapeando cuenta con Necko Vidal.

El músico indica que considera a esta canción "especialmente interesante porque en lugar de intentar encajar con el pop que triunfaba en ese momento, crea su propio universo".

Vidal cuenta que el grupo de Cornellà había debutado dos años antes con su primer disco y en 2001 llegaban con 'Destrangis'. "Aquí es donde se entiende algo que me parece fundamental para explicar el éxito de Estopa: ellos no necesitaban parecerse a nadie", expone Necko.

El violinista expone que el grupo mezclaba rumba con guitarra, rock y letras llenas de personas, situaciones y un lenguaje muy cotidiano en un momento en que la escena musical internacional estaba dominada por las boy bands, las producciones electrónicas y las divas.

"'Partiendo la pana' es un buen ejemplo porque tiene un punto de historia contada entre colegas", expone, "hay personalidad y ya está". Esto hace, además, que Estopa, 25 años después, siga estando "por encima de cualquier moda".

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