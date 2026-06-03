VÍDEO | Necko Vidal, sobre la 'Casita': "Bad Bunny ha conseguido unir en una misma conversación gentrificación, capitalismo y perreo"

La 'Casita' de Bad Bunny se ha convertido en un foco de polémica en internet por lo que mucha gente considera un símbolo de privilegio frente al carácter inclusivo del artista. Necko Vidal lo analiza en este vídeo.

Hoy en su sección musical, Necko Vidal nos habla de Bad Bunny, el fenómeno que estos días está arrasando en España, y de la polémica suscitada por la 'Casita' de sus conciertos.

Esta estructura, inspirada en las casas tradicionales puertorriqueñas, es un guiño a los orígenes del artista. Sin embargo, apunta Necko, "entrar ahí es más complicado que conseguir un piso exterior en Madrid por menos de 900 euros".

De este modo, la 'Casita' se ha convertido "en una especie de palco VIP surrealista" en el que Bad Bunny hace una parte del show donde "aparecen famosos y gente guapa muy normativa".

Internet ha estallado por esto, al considerarse al cantante como un símbolo de inclusión y diversidad, mientras la 'Casita' se convertía en un símbolo de privilegio donde aparecen Ana de Armas, Ester Expósito, futbolistas, influencers y hasta la hija de Amancio Ortega.

Aunque las zonas VIP han existido siempre, Necko señala que "Benito es listo" y la polémica ha llegado hasta tal punto que incluso apareció un anuncio falso en 'Idealista' donde se vendía la 'Casita' por un millón de euros para denunciar la crisis de la vivienda.

"Bad Bunny ha conseguido algo que parecía imposible: unir en una misma conversación el reguetón, la gentrificación, los influencers, la vivienda, el capitalismo y el perreo", apunta el experto.

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