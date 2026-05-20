VÍDEO | Necko Vidal analiza la vuelta de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh: "Ha sido muy buena y valiente"

El músico señala que la artista necesita un rodaje debido a que llevaba mucho tiempo sin actuar. Además, Vidal también expone que Montero se ha enfrentado a muchas canciones que, originalmente, no fueron interpretadas por ella.

Uno de los temas más comentados los últimos días es el inicio de la gira de La Oreja de Van Gogh. El grupo ha vuelto con su vocalista original, Amaia Montero, después de que decidieran prescindir de Leire Martínez tras 17 años en el grupo. ¿Qué opina el músico Necko Vidal sobre el inicio de esta gira?

Como cuenta Nacho García, algunas de las imágenes que se han podido ver en redes sociales, quizá por los nervios de volver a los escenarios, no dejan en buen lugar a Montero. "Se hubiese quedado en la gala cero, mi niña", afirma Vidal. El músico cuenta que alguna de las actuaciones fue un desastre, "lo mires por donde lo mires".

"No hay por donde cogerlas", añade. Vidal señala que se deben tener en cuenta tres cosas. "En primer lugar, es que es la vuelta a los escenarios después de un tiempo que creía que jamás volvería, hay un rodaje que necesita recuperar", indica.

Después, el violinista recuerda que Amaia "se ha tenido que enfrentar a lo mismo que se enfrentó Leire en su día: que son canciones que, originalmente, no fueron interpretadas por ella". Por último, Vidal indica que "sigue candente el conflicto entre Amaia y Leire".

"Parece que estaban esperando al primer error que Amaia cometiese para poder echar leña al fuego", añade. "Eso en España no lo hace nadie", responde Quique Peinado, irónico. Necko cuenta que él ha podido ver más imágenes de los conciertos y, "en general la vuelta de Amaia Montero ha sido muy buena y valiente". "Fue, tal vez, un poco precipitado y un poco ambicioso, pero los fans están encantados con su regreso", concluye.

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