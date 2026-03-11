Necko Vidal analiza el nuevo disco de Bruno Mars, en vídeo: "Cada minuto está lleno de sabor y energía"

El violinista no puede esconder su emoción ante el nuevo disco del artista estadounidense. Como destaca ninguna canción sobra ya que el disco está lleno de detalles que te hacen escucharlo canción una y otra vez.

Tras nueve años sin sacar disco, Bruno Mars vuelve con 'The Romantic'. Necko Vidal señala que el disco dura solo 30 minutos, pero "demuestra que sigue siendo un 1,85 de puro talento". El primer single es 'I just might', que salió hace unas semanas "y ya nos estaba dando pistas de lo que nos esperaba".

Vidal cuenta que el tema mezcla pop y soul "de forma perfecta". "Además, el videoclip mola un montón porque es elegante, cinematográfico y con el claro sello de Bruno". El músico considera que, con este nuevo disco, "es Bruno, pero con un twist de madurez".

Otro de los temas es 'Risk it all'. En él, "nos encontramos con algo absolutamente inesperado: es un terreno completamente latino". "Hay mariachis, trompetas y una especie de balada ranchera preciosa que te hace querer bailar mientras lloras de emoción", afirma Necko.

"Aunque el disco dura 30 minutos, cada minuto está lleno de sabor y energía", expone Vidal. El violinista considera que no hay canciones que sobran. "No hay aburrimiento y cada track está lleno de coros, arreglos, capas de instrumentos y detalles que te hacen escuchar la canción una y otra vez", reflexiona.

