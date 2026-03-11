VÍDEO | Un artista se mete en el Támesis con un traje de pañales y acaba con una infección por orina de rata "para sorpresa de nadie"

Quique Peinado nos cuenta en este vídeo la historia de un artista que se quiso zambullir en el Támesis para protestar por la contaminación del agua y terminó con una infección provocada por la orina de los animales, principalmente ratas.

Un artista inglés ha decidido hacer una performance que mezcla arte, política y, según Quique Peinado, "mucha mierda".

La iniciativa de este hombre ha sido la de vestirse con un traje hecho de pañales de bebé que le convierten en "la película de terror del muñeco de Michelín" para meterse en el río Támesis y denunciar la contaminación que tiene el agua.

Como muestran las imágenes en el vídeo sobre estas líneas, nada más entrar en el río el agua ya le pone los pañales marrones. Pero no solo eso, porque además de repercusión, el artista ha conseguido ponerse enfermo.

El hombre habría cogido una infección que se transmite a través de la orina de animales, principalmente ratas, "para sorpresa de nadie", apunta Quique.

Dani Mateo, por su parte, recuerda que eso de zambullirse en el Támesis "ya lo hizo Joan Gaspart" y sin pañales, "solo con media botella de vino", señala.

