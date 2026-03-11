Fesser explica quién es Paula White, la telepredicadora "sacaperras" de Trump que dirige la Oficina de la Fe en la Casa Blanca

"Desde que dirige la Oficina de la Fe ha dicho que Trump es un iluminado por dios y que quien le lleve la contraria está de parte del demonio", explica Guillermo Fesser sobre la evangelista millonaria Paula White.

Guillermo Fesser explica en este vídeo de El Intermedio cómo Donald Trump ha montado una Oficina de la Fe a través de Paula White. "Es una telepredicadora evangelista, es decir, una señora multimillonaria", afirma el corresponsal, que destaca que "todos los que rodean a Trump son millonarios". Y es que "es la única credencial para Trump es tener dinero".

"Esta señora es una sacaperras con un avión privado", detalla Fesser, que explica que "es muy famosa por predicar el Evangelio de la Prosperidad, que consiste en que, según ella, dios desea la prosperidad económica de los cristianos". Es decir, "si le donas a ella dinero, ella habla con dios de tu parte y te mejora inmediatamente los negocios y te caen más cosas en la herencia".

"También es célebre por vender semillas de la resurrección, que es un pañuelo que si metes debajo del colchón dice que obra milagros", afirma el periodista, que explica que "cuesta 1,000 dólares porque eso es lo que le ha dicho a dios Paula que cuesta".

Fesser recuerda que "en 2016 Trump sabía que necesitaba a los evangelistas para ganar porque son muchos votos en ese cinturón de la Biblia del sur de EEUU así que cogió a esta Paula White de asesora en el Consejo Evangelista" y en 2024 hizo una Orden Ejecutiva en la que mandaba crear una Fuerza para erradicar posturas anticristianas, creando la Oficina de la Fe en la Casa Blanca y puso de directora a White.

"Desde que dirige la Oficina de la Fe ha declarado que Trump es un iluminado por dios, una autoridad divina, y quien le lleve la contraria, dice que está de parte del demonio", explica Fesser, que destaca que White también dice que "habla la lengua de los ángeles": "La semana pasada llamó al cielo personalmente para que vinieran a a poyar a Trump ángeles celestiales". Incluso, el corresponsal en enseña un vídeo en el que Paula White habla con los ángeles.

