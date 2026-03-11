Wyoming explica en qué consiste el "jaque cabrón" de Trump en Irán: "Se salta todas las reglas de la legalidad internacional"

Aunque por la cantidad de contradicciones de Donald Trump podrían llevara pensar que improvisa sobre la marcha, para Wyoming es todo una "estrategia perfectamente diseñada" donde "al final te enfurruñas y lo revientas todo con los tomahawk".

Donald Trump continúa con su discurso plagado de contradicciones. Mientras afirmaba en 'Fox News' que es posible que Estados Unidos inicie conversaciones con Irán, horas antes amenazaba con golpearle "veinte veces más fuerte" si bloqueaba el paso del petróleo por el estrecho de Ormuz.

El inquilino de la Casa Blanca también aseguraba que la guerra en Irán será muy corta. Sin embargo, su secretario de Defensa decía que la operación 'Furia Épica' "solo es el principio".

Aunque pueda parecer que "Trump está improvisando", para Wyoming es "una estrategia perfectamente diseñada por esta privilegiada mente de la geopolítica".

Para explicarlo mejor, el presentador de El Intermedio utiliza un tablero de ajedrez y muestra cómo Trump está poniendo en práctica una "derivada del jaque pastor", lo que se conoce como "el jaque cabrón".

Consiste en que "el caballo hace una apertura, se salta todas las reglas de la legalidad internacional y se carga al rey de un plumazo", que en este caso sería un ayatolá. Después, "saca las dos torres" y poco después "te repliegas porque no quieres alargar demasiado la partida".

Por último, al ver que ninguna estrategia le sale bien "al final te enfurruñas y lo revientas todo con los tomahawk y a tomar por saco la puta guerra", explica Wyoming, que adelanta que otro día mostrará cómo juega Trump a las damas: "Solo tiene un movimiento, se llama 'trinquing por el pussy".

