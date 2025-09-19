Nacho García reacciona a un look de Melania Trump en Reino Unido: "Parece una lámpara de pie"

La primera dama, durante su visita al Reino Unido, ha escogido un complemento que ha provocado que en una de las fotografías publicadas en prensa se produzca un curioso fenómeno.

Este jueves llegaba a su fin la visita de Donald Trump y su mujer, Melania, a Reino Unido. A pesar de que todas las noticias se han centrado en las intervenciones del presidente estadounidense, Nacho García ha prestado más atención a la primera dama.

Al zapeador le ha llamado especialmente la atención una foto que, como afirma, le ha ganado "el corazón". La misma, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, representa una curiosa escena. "Os voy a decir dónde está", dice Nacho a sus compañeros, refiriéndose a Melania.

"Ahí tenéis a Donald Trump, Carlos III y Camila", describe Nacho, "y, al lado, tenéis lo que parece una lámpara de pie". "¿Lo veis bien? Pues... ¡esa es Melania!", añade. "Puede ser Melania o Michael Jackson justito antes de empezar a bailar el 'Smooth Criminal'", comenta María Gómez.

Dani Mateo, por su parte, considera que Melania parece una espía con muy poco presupuesto. "Es como un perchero donde han colgado los abrigos al entrar", afirma Mónica Cruz. Y añade: "A ver si nos van a echar también por hablar de la mujer...".