Alberto Rey habla sobre la amistad entre Robert Redford y Paul Newman: "Solo hicieron dos películas juntos"

El periodista experto en cine afirma que ambos formaron una de las parejas más míticas de Hollywood a pesar de que coincidieron tan solo en dos films: 'El Golpe' y 'Dos hombres y un destino'.

El pasado martes fallecía el actor Robert Redford a los 89 años de edad en su casa de Utah, en Estados Unidos. El actor es uno de los grandes referentes del cine estadounidense y junto a Paul Newman, formo uno de los grandes dúos de la historia del cine.

Alberto Rey dice que, a pesar de que siempre se les asocie, "solo hicieron dos películas juntos: 'El Golpe' y 'Dos hombres y un destino'". "Solo con estas dos ya estarían en el olimpo del cine y en el listado de parejas míticas de Hollywood", añade el periodista. El periodista explica que la gran pareja de Redford en el cine fue el director Sydney Pollack con quien hizo hasta siete películas.

A pesar de que Newman y Redford solo filmaron juntos dos películas, eran grandes amigos. Rey cuenta que, por ejemplo, Redford rechazó el papel en 'Veredicto final' "porque decía que el personaje era un perdedor". Finalmente, ese papel lo hizo Newman.

Además, ambos protagonizaron una divertida anécdota. En una entrevista preguntaron a Newman sobre si trabajaría con su amigo en una secuela de 'Una proposición indecente', protagonizada por Redford. Le dijeron al actor si se acostaría con él por un millón de dólares y, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, este responde que por ese dinero lo haría hasta con un gorila. En cambio, Redford respondió que no era dinero suficiente.