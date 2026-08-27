Anatomía de un desastre natural: el colapso de un glaciar a más de 5.000 metros de altura que originó las devastadoras inundaciones en Nepal

Los detalles A eso de las 08:00 hora nepalí, los trozos de hielo que cayeron formaron una presa natural mientras millones y millones de litros de agua bajo la cumbre avanzaban sin freno. La presa natural cede y estalla ante un agua que arrasaba con todo lo que había a su paso.

Las devastadoras inundaciones en la región del Himalaya, entre Nepal y el Tíbet, han dejado al menos 359 muertos y miles de desaparecidos. La tragedia comenzó con el colapso de un glaciar en el monte Langtang Lirung, que provocó una riada masiva. El desastre ha destruido infraestructuras vitales, como una presa hidroeléctrica, y ha afectado gravemente a la población local. Entre los desaparecidos, hay 644 turistas de 33 países, incluyendo cuatro españoles. Las operaciones de rescate se complican por las previsiones de lluvias intensas en la zona afectada. laSexta informa que la cifra de desaparecidos podría alcanzar los 10.000.

Centenares de muertos. Miles de desaparecidos. Son las cifras de las inundaciones sufridas a ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet. Son las cifras, cifras que van a seguir subiendo con el paso de los días, que deja la riada que se ha sufrido en el Himalaya. Que deja una catástrofe natural de dimensiones incalculables originado en la rotura de un glaciar a más de 5.000 metros de altura.

Fue a eso de las 08:00 de la mañana, hora local nepalí, cuando se registraba una fuerte señal sísmica en el Himalaya. En la cordillera más alta del planeta, un glaciar del monte Langtang Lirung colapsaba cayendo 1.200 metros de altura hasta el fondo del valle.

A pesar de que los expertos creían que era un terremoto, los trozos de hielo caídos se acumulaban formando una presa natural. Mientras, empezaba un deslizamiento de tierra con millones y millones de litros cúbicos de agua bajo el glaciar que se encontraron sin freno alguno.

El torrente de agua viaja y arrastra toda la tierra a su paso valle abajo hasta que llega a la presa natural. Debido a la presión, cede y estalla cogiendo aún más fuerza y transformándose en una inmensa riada que destroza todo a su paso.

Seísmo de magnitud 5,1

Incluso se lleva por delante una presa hidroeléctrica que, hasta ese momento, impedía que el alud de hielo, agua y sedimentos llegasen a la población.

Es entonces cuando se registra el mayor punto de movimiento sísmico, de magnitud 5,1. Justo en el momento en el que la virulencia del agua revienta la presa.

Las imágenes hablan por sí solas. Tanto las que se recogieron antes vía satélite como las que se tomaron después. Porque desde el aire, a vista de helicóptero, se puede observar la magnitud de una tragedia que comenzó con el colapso de un glaciar.

Hay cuatro españoles desaparecidos

Que ha dejado al menos 359 muertos y miles de desaparecidos. Que tiene al mundo pendiente de lo que está pasando en Nepal. En ambos lados entre el país nepalí y el Tíbet. En esa frontera con China. En un punto en el que el agua se ha llevado carreteras, ha arrastrado puentes y ha causado unos daños que todavía no se pueden calcular.

Porque el Gobierno de Nepal prevé que la cifra de desaparecidos pueda llegar a 10.000. Porque las autoridades, además, creen que el número de muertos va a seguir subiendo conforme avance la búsqueda y se recuperen "más cuerpos".

De momento, de todos los desaparecidos hay un total de 644 turistas, de los que 517 son extranjeros. Así ha informado de ello la Junta de Turismo nepalí, con un balance entre los que destacan las 178 personas de origen indio que se suman a las 127 de Nepal.

Además, hay 65 estadounidenses, 53 ucranianos, 51 malasios, 35 australianos, 33 británicos y 25 canadienses, ocho alemanes y ocho rusos, entre los desaparecidos, que provienen de 33 países distintos.

En cuanto a España, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que hay cuatro españoles con los que se ha perdido el contacto y que están sin localizar tras las devastadoras inundaciones.

Equipos de rescate utilizaron helicópteros para buscar supervivientes y lanzar suministros de emergencia a miles de personas que quedaron aisladas tras el desastre.

Advierten de más lluvias

Por su parte, las autoridades meteorológicas chinas han alertado de nuevas lluvias que tendrán lugar durante los próximos tres días en el condado tibetano de Gyirong, escenario de la grave riada en la frontera entre China y Nepal. Han advertido de que, por esto, las tareas de rescate se pueden complicar.

El Centro Meteorológico Nacional del gigante asiático prevé lluvias de distinta intensidad entre este jueves y el sábado en Gyirong, con una tendencia a intensificarse durante la última jornada, cuando algunos puntos podrían registrar precipitaciones entre moderadas y fuertes.

En ese sentido, China ha confirmado que hay 558 personas desaparecidas en su territorio, entre ellas 260 ciudadanos extranjeros, por las inundaciones registradas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en el distrito de Rasuwa.

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