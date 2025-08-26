Miki Nadal 'sentencia' el sándwich de queso y gildas de Jiaping: "Sabe a culo"

Iñaki Urrutia, María Gómez y el presentador de Zapeando son los encargados de valorar la curiosa receta que propone la colaboradora. No te pierdas cómo la ha preparado en el vídeo principal.

Jiaping Ma comparte en Zapeando una curiosa receta que, como anuncia, es "muy refrescante y fácil de preparar". La colaboradora muestra cómo preparar un sándwich de 'grilled cheese', es decir, un sándwich de queso tostado, con gildas.

Para prepararlo, Jiaping pica piparras, aceitunas, pepinillos agridulces y anchoas. En un bol, la colaboradora mezcla estos encurtidos en un bol y añade mostaza antigua, y lo mezcla todo. Después, monta su sándwich: sobre el pan pone la mezcla que acaba de elaborar y, sobre esta, unas porciones de queso.

Jiaping explica que es recomendable que el queso raclette para que se funda. Por último, se debe tostar el sándwich para que el queso se funda. Después, se pincha una gilda en el sándwich. María Gómez e Iñaki Urrutia son los encargados de probar el sándwich aunque la zapeadora no está muy convencida de ello debido a la gran cantidad de mostaza que ha usado para prepararlo.

María niega con la cabeza y no puede disimular que no le gusta el bocadillo. "A María nunca le gusta mi comida", se lamenta Jiaping. "Es que tiene muchísima mostaza", se excusa la zapeadora. Iñaki apoya la opinión de su compañera y afirma que es "bastante malo".

"Apuntadlo para no hacerlo", añade Urrutia. Miki Nadal también se anima a probar el sándwich y, en su caso, aunque le dice a Jiaping que está bueno, después pone mala cara, se dirige a la cámara y afirma: "Sabe a culo".