Jiaping muestra cómo preparar una deliciosa salsa de pimientos asados: la receta paso a paso

La colaboradora de Zapeando muestra una alternativa saludable a las clásicas salsas para dipear. No te pierdas, en el vídeo principal, cómo se prepara esta elaboración.

Jiaping Ma vuelve a Zapeando con sus recetas refrescantes, perfectas para el verano. En esta ocasión, la colaboradora comparte una sugerencia muy sencilla y deliciosa: una salsa de pimientos asados. Esta preparación es una alternativa a las clásicas salsas para dipear.

Ingredientes:

  • Pimientos asados
  • Queso feta en dados
  • 60 g de garbanzos cocidos
  • Ajo en polvo
  • Miel
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Sésamo
  • Perejil

Preparación:

  • La preparación es muy sencilla. Tan solo se deben introducir en un recipiente los pimientos asados, el queso feta, los garbanzos, el ajo en polvo, la miel, la sal, la pimienta y el aceite, y triturarlo todo junto hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Después, se debe volcar la mezcla en un bol e introducirla en la nevera unas dos horas para que se enfríe.
  • Por último, antes de servir, se espolvorea la mezcla con sésamo y perejil.

