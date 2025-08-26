Receta
Jiaping muestra cómo preparar una deliciosa salsa de pimientos asados: la receta paso a paso
La colaboradora de Zapeando muestra una alternativa saludable a las clásicas salsas para dipear. No te pierdas, en el vídeo principal, cómo se prepara esta elaboración.
Jiaping Ma vuelve a Zapeando con sus recetas refrescantes, perfectas para el verano. En esta ocasión, la colaboradora comparte una sugerencia muy sencilla y deliciosa: una salsa de pimientos asados. Esta preparación es una alternativa a las clásicas salsas para dipear.
Ingredientes:
- Pimientos asados
- Queso feta en dados
- 60 g de garbanzos cocidos
- Ajo en polvo
- Miel
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Sésamo
- Perejil
Preparación:
- La preparación es muy sencilla. Tan solo se deben introducir en un recipiente los pimientos asados, el queso feta, los garbanzos, el ajo en polvo, la miel, la sal, la pimienta y el aceite, y triturarlo todo junto hasta obtener una mezcla homogénea.
- Después, se debe volcar la mezcla en un bol e introducirla en la nevera unas dos horas para que se enfríe.
- Por último, antes de servir, se espolvorea la mezcla con sésamo y perejil.