Jiaping muestra cómo preparar una deliciosa salsa de pimientos asados: la receta paso a paso

La colaboradora de Zapeando muestra una alternativa saludable a las clásicas salsas para dipear. No te pierdas, en el vídeo principal, cómo se prepara esta elaboración.

Jiaping Ma vuelve a Zapeando con sus recetas refrescantes, perfectas para el verano. En esta ocasión, la colaboradora comparte una sugerencia muy sencilla y deliciosa: una salsa de pimientos asados. Esta preparación es una alternativa a las clásicas salsas para dipear.

Ingredientes:

Pimientos asados

Queso feta en dados

60 g de garbanzos cocidos

Ajo en polvo

Miel

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Sésamo

Perejil

Preparación: