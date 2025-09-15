Ahora

Encuentro Mundial sobre la Fraternidad

Miki Nadal reacciona al homenaje con drones al papa Francisco en el Vaticano: "Parece Mufasa"

El Vaticano celebró este fin de semana un Encuentro Mundial sobre la Fraternidad que dejó auténticos momentazos, desde el dueto de Andrea Bocelli y Karol G al espectáculo con drones para recordar al papa Francisco.

Este fin de semana se celebraba en el Vaticano el tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad que culminó con un espectacular concierto en la plaza de San Pedro donde actuaron, entre otros, Pharrell Williams y en el que Andrea Bocelli y Karol G protagonizaron un sorprendente dueto.

"Si cuaja lo de Karol G, en vez de en latín acaban dando las misas en electrolatino", comenta Iñaki Urrutia en el vídeo sobre estas líenas, que incluso propone el cántico de "a ella le gusta la eucaristía".

Sin embargo, la celebración del Vaticano no quedó ahí. También hubo un homenaje para el papa Francisco mediante un espectáculo de drones.

Miki Nadal considera que solo faltó poner la música de 'El Rey León' porque "parece Mufasa diciendo 'Simba, recuerda quién eres'". Ante esto, Mónica Cruz propone a la Iglesia aprovecharlo y sacar "El Rey León XIV".

