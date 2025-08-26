Ahora

Miki Nadal e Iñaki Urrutia se enzarzan en una pela de tráfico... con helio: "No te pongas farruco, que te arranco la cabeza"

Las discusiones con un tono de voz a lo 'Pitufo Makinero' son más divertidas. Lo demostraron las raperas Métrika y BB Trickz en un festival y, en este vídeo, Miki Nadal e Iñaki Urrutia en plató con unos globos de helio.

Las discusiones con un tono de voz a lo 'Pitufo Makinero' son más divertidas. Lo demostraron las raperas Métrika y BB Trickz en un festival y, en este vídeo, Miki Nadal e Iñaki Urrutia en plató con unos globos de helio.

En el escenario del Festival Riverland de Asturias se vivió un momento surrealista cuando dos raperas, Métrica y BB Trickz, se enzarzaron en una pelea en plena actuación. Como en el micrófono tenía puesto el autotune, los insultos y acusaciones quedaron con un tono de voz de lo más peculiar.

"Han perdido un poco el flow", comenta María Gómez en el vídeo sobre estas líneas, donde afirma que "no sabías si estabas oyendo a los Pitufos Makineros". "Técnicamente si las dos tienen el autotune puesto no es una discusión, es una colaboración", apunta Nacho García.

El zapeador considera que con este tono de voz en todas las discusiones el mundo sería mejor y, para demostrarlo, Miki Nadal e Iñaki Urrutia protagonizan la típica bronca de tráfico, pero con globos de helio.

"¡Payaso! ¿Dónde vas? Pon el intermitente, abombao", le increpa Miki con voz de pito a Iñaki, al que además le avisa: "No te pongas farruco, que me bajo y te arranco la cabeza". "A que te reviento de un puñetazo", reacciona Iñaki.

