Miki Nadal imita el baile de Joan Laporta al convertirse, de nuevo, en presidente de Barça, en vídeo

Este fin de semana se han celebrado las elecciones para elegir al nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona y Laporta ha sido elegido de nuevo.

Este fin de semana, además de celebrarse las elecciones de Castilla y León, también hubo elecciones en el Fútbol Club Barcelona en las que, como señala Isabel Forner, "Joan Laporta revalidó su cargo de presidente".

Laporta decidía celebrar ese importante momento bailando. Entre otras cosas, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el presidente baila "Lamine, Yamal, cada día te quiero más", un tema que sigue el ritmo de la canción 'Obi Oba Cada Día Te Quiero Más' del Príncipe Gitano.

"Así es Laporta, nunca se sabe si está celebrando unas elecciones o una despedida de soltero", señala Virginia Riezu. Miki Nadal no duda en levantarse e imitar al presidente del Barça. "Ahí, ahí, giro", le guía Virginia.

"Parecía que estaba invocando a la lluvia", afirma Nadal. "Bastante mejor movilidad Miki que Laporta", señala Nacho García. "Es que Laporta te podrá caer mejor o peor, pero tiene un rollo bailando que contagia", añade Nadal.

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