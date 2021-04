Dani Mateo repasa en Zapeando los mejores momentos de Love Island, "el paraíso del amor y el tanga". Y es que el presentador afirma que "están pasando cosas" con la nueva soltera, una profesora de flamenco que en un mismo día ha tenido citas con dos solteros. "Es la Usain Bolt del salseo", bromea Dani Mateo.

Por su parte, Lorena Castell muestra en el programa dos surrealistas vídeos del programa sobre la cita de la joven con Moure. En el primero, el soltero afirma que tiene "conexión de risas", pero hay algo que le echa para atrás. "No me gusta del todo sus rasgos faciales", explica Moure, que afirma que sabe que es ser "superficial a tope", pero "involuntariamente", le bloquea. "Busco que todo me encaje geométricamente", destaca el soltero, que deja alucinados a los zapeadores. Puedes ver el momento y el debate de los zapeadores sobre estos comentarios de Moure hacia el físico de la joven en el vídeo principal de esta noticia.

La mirada perdida de Miguel cuando Celia le confiesa que le quiere

"Le ha faltado decir 'gracias'", destaca Dani Mateo tras ver la llamativa reacción de un soltero de Love Island cuando su pareja le ha confesado que le quiere. Así lo analizan en este vídeo de Zapeando desde plató.