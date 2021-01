Salva Reina hace de hijo de Carmen Maura en la nueva serie de Atresmedia, 'Deudas', y en Zapeando ha querido contar algunos detalles de su papel. Como hijo, dice, "soy bastante bueno pero me sale todo peor que a Paquirrín ahora". Sobre Carmen Maura asegura que es "una maravilla" trabajar con un referente como ella.

De hecho, el actor ha desvelado cómo vivió el momento en el que se enteró de que actuaría junto a ella. "Dije, 'un momentito, voy a hacer caca, me voy a poner cloroformo'. Fue una pasada recibir la noticia". En la serie, además, ha cambiado su acento malagueño por un acento más madrileño. Los zapadores se preguntan cómo lo ha hecho e incluso le regañan: "¿Qué has hecho con tu maravilloso acento andaluz?", le pregunta Cristina Pedroche. "¿Es que no has oído a Lola Flores?", bromea Dani Mateo.

